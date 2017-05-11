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Москва, 11 мая. Эксперты считают, что грамотные действия властей снизят недоверие пользователей Рунета к деанонимизации в Сети.

Сотрудники Центра безопасности интернета заявили, что система доверия в глобальной Сети должна основываться на законности, разумности и соразмерности, эти принципы должны обеспечиваться грамотными действиями государственных структур. В этом случае пользователи будут уверены, что их персональные данные не будут использованы во вред.

Абсолютной анонимности в интернете не существует, подчеркивают эксперты, отследить действия того или иного пользователя в Сети не так уж и сложно. Но право на тайну личной жизни и связи должно оставаться безусловным, пишут Известия.