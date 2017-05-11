Бельгийцы собирают деньги на памятник Петру I в Льеже

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Брюссель, 11 мая. Сбор средств для завершения проекта по установке памятника российскому императору Петру I начался в Бельгии. Организатором выступил бельгийский фонд «Петр Великий».

Фонд рассчитывает при помощи краудфандинга собрать недостающие 5 тыс. евро, передает RTBF. Общая стоимость проекта составляет 80 тыс. евро. Предполагается, что бронзовая статуя украсит исторический центр Льежа и будет торжественно открыта 21 июня. Место выбрано неслучайно: российский император посещал провинцию Льеж в 1717 году.

На лето 2017 года запланировано проведение международного фестиваля, приуроченного к 300-летию визита Петра Великого в Бельгию.