Пьяный водитель в Вологде протащил по земле инспектора ДПС и въехал в грузовик

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Вологда, 11 мая. Пьяный автомобилист в Вологде сначала протащил по земле инспектора ДПС, а потом врезался в грузовик. Нарушителя задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Вологодской области.

Ночью полицейские заметили подозрительный автомобиль «ВАЗ-2109», водитель которого нарушал ПДД. Выяснилось, что автомобилист не имел водительского удостоверения. На просьбу выйти он решил скрыться и схватил за руку полицейского, попытавшегося выдернуть ключи из замка зажигания. Злоумышленник тащил правоохранителя по земле около 400 метров, прежде чем отпустить его руку. После этого «ВАЗ» врезался в припаркованный грузовик.

На вологжанина, севшего за руль пьяным, составили три протокола об административном правонарушении, передает «Дни.Ру».