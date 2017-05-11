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Технологии
Новейший российский беспилотник ЮРИК будет представлен на HeliRussia 2017

Новейший российский беспилотник ЮРИК будет представлен на HeliRussia 2017

17:14  11 Мая 2017
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Новейший российский беспилотник ЮРИК будет представлен на HeliRussia 2017

Москва, 11 мая. Новейший российский беспилотный летательный аппарат под проектным названием БАС ЮРИК будет продемонстрирован в конце мая на вертолетной выставке HeliRussia 2017, которая состоится в Москве.

БАС ЮРИК расшифровывается как беспилотная автоматическая система юстировки работ исследуемой конструкции. Уникальная новинка от российских разработчиков будет продемонстрирована миру в конце текущего месяца. Первыми ее увидят гости выставки HeliRussia 2017 в Москве.

«Это система мультикоптерного типа, которая отличается необычной аэродинамической компоновкой и алгоритмом полета», — обращают внимание создатели.

Беспилотник сможет проводить экстренную воздушную эвакуацию, добавляют разработчики.

Ранее стало известно, когда новейший комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин» поступит на вооружение российских военных.

Катерина Тимошенская
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