Новейший российский беспилотник ЮРИК будет представлен на HeliRussia 2017
Москва, 11 мая. Новейший российский беспилотный летательный аппарат под проектным названием БАС ЮРИК будет продемонстрирован в конце мая на вертолетной выставке HeliRussia 2017, которая состоится в Москве.
БАС ЮРИК расшифровывается как беспилотная автоматическая система юстировки работ исследуемой конструкции. Уникальная новинка от российских разработчиков будет продемонстрирована миру в конце текущего месяца. Первыми ее увидят гости выставки HeliRussia 2017 в Москве.
«Это система мультикоптерного типа, которая отличается необычной аэродинамической компоновкой и алгоритмом полета», — обращают внимание создатели.
Беспилотник сможет проводить экстренную воздушную эвакуацию, добавляют разработчики.
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