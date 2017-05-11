Сирия: штаб ВС США заявил об освобождении Табки от боевиков ИГ

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Вашингтон, 11 мая. Штаб ВС США, который курирует операции на Ближнем Востоке, объявил об освобождении от ИГ* сирийской Табки и находящейся рядом плотины на реке Евфрат.

Освобождение Табки в Сирии от ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в РФ) является очередной победой «Сирийской арабской коалиции» и ее партнеров из «Сил демократической Сирии». Такое мнение выразил представитель штаба коалиции, возглавляемой США, полковник Джон Дорриан.

По его данным, в Табке порядка 70 террористов ИГИЛ* сдались, их капитуляцию приняли на определенных условиях — разминирование плотины на реке Евфрат, сдачу тяжелого вооружения и отвод из населенного пункта оставшихся боевиков. Штаб коалиции дал боевикам возможность сдаться, чтобы не подвергать опасности жизни мирного населения, говорится в релизе военного ведомства.​

* Организация запрещена на территории РФ.