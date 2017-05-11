Сирия: 70 боевиков ИГ сдались в плен курдам в Табке

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Вашингтон, 11 мая. Около 70 боевиков так называемого «Исламского государства»* сдались в плен бойцам «Сирийских демократических сил» (SDF), которые освободили Табку. Об этом сообщили представители возглавляемой Соединенными Штатами Америки международной коалиции.

Согласно предварительным данным, террористы пообещали SDF уничтожить бомбы в районе плотины, сдать тяжелое вооружение, а также вывести из города оставшиеся отряды.

Ранее стало известно о том, что курдские ополченцы отбили атаку боевиков «Исламского государства» (деятельность группировки была полностью запрещена на территории Российской Федерации) в районе Табки.

* Организация запрещена на территории РФ.