«Единая Россия» научит социальные НКО финансовой грамоте

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Москва, 11 мая. Партия «Единая Россия» планирует стать посредником между государством и социальными НКО. Вопрос о насущных проблемах некоммерческих организаций поднимут на Втором форуме социальных инноваций в Красногорске, а также на форуме партии в Ярославле. Оба мероприятия запланированы на июнь.

Данные о намерениях «Единой России» провести форум, посвященный проблемам НКО, газете «Известия» подтвердила замсекретаря генсовета ЕР Ольга Баталина

По мнению директора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, таким образом, «Единая Россия» намерена стать посредником между государством и социальными НКО в вопросе финансирования.

Он сообщил, что на повестку форума будут вынесены содержательные моменты финансирования третьего сектора. «Мы хотим понять тренды и проблемы финансирования сегодняшних НКО», — пояснил Чукалин. При этом эксперт подчеркнул важность пресечения практики прошлых лет, когда одна НКО проводила через разные конкурсы один и тот же проект.

Член Совета по правам человека Елена Тополева-Солдунова считает, что весь «положительный задел» этой инициативы возможен лишь при условии, что во время консультации не будет «продавливаться» партийная повестка. «Недопустимы ситуации, при которых НКО будут рассказывать о том, что они смогут получить деньги только при условии вступления ее членов в партийную организацию», — убеждена она.

