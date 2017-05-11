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Украина
Украина подаст апелляцию на решение суда Лондона по долгу перед Россией

Украина подаст апелляцию на решение суда Лондона по долгу перед Россией

17:32  11 Мая 2017
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Украина подаст апелляцию на решение суда Лондона по долгу перед Россией

Никосия, 11 мая. Киев нацелен на подачу апелляции на решение Высокого суда Лондона по делу о долге перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов. По словам главы Минфина Украины Александра Данилюка, апелляция будет подана в начале июня.

Как отметил министр, Киев будет настаивать на своей позиции, которая не изменилась.

29 марта Высокий суд Лондон пошел навстречу пожеланиям российской стороны в вопросе ускоренного рассмотрения иска о взыскании с Украины трехмиллиардной задолженности.

#россия #украина #высокий суд лондона
Тимур Румянцев
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