Ученые объяснили, почему при мигрени полезно пить кофе

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Вашингтон, 11 мая. Людям, страдающим от мигреней или бессонницы, может помочь кофе, так как этот напиток является своеобразным обезболивающим средством, заявили специалисты Гарвардского университета.

Ученые провели исследования, в ходе которых изучили, как кофе воздействует на организм людей, которые страдают от мигреней или хронических головных болей. Как оказалось, этот напиток снижает чувствительность человека к боли.

Однако благоприятное воздействие наблюдалось только в тех случаях, когда человек высыпался. Те участники эксперимента, кто спал по семь-восемь часов ночью, не получали никакого эффекта от различных доз кофе.

Ранее ученые выяснили, как марихуана влияет на мозг школьников и студентов.