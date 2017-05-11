Ученые объяснили, почему при мигрени полезно пить кофе
Вашингтон, 11 мая. Людям, страдающим от мигреней или бессонницы, может помочь кофе, так как этот напиток является своеобразным обезболивающим средством, заявили специалисты Гарвардского университета.
Ученые провели исследования, в ходе которых изучили, как кофе воздействует на организм людей, которые страдают от мигреней или хронических головных болей. Как оказалось, этот напиток снижает чувствительность человека к боли.
Однако благоприятное воздействие наблюдалось только в тех случаях, когда человек высыпался. Те участники эксперимента, кто спал по семь-восемь часов ночью, не получали никакого эффекта от различных доз кофе.
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