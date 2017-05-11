Мокрый снег и гололедица ожидают петербуржцев в ночь на пятницу

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Санкт-Петербург, 11 мая. В ночь с четверга на пятницу в городе на Неве ожидается гололед и мокрый снег. Однако синоптики обнадеживают: это будет одним из последних капризов погоды, а уже с середины месяца в Петербург придет антициклон.

Гололедица и кратковременный мокрый снег ждут петербуржцев этой ночью. Нетипичные для мая погодные явления будут сопровождаться ветром, скорость которого составит 6 м/с. Днем он усилится до 10 м/с.

Спасатели рекомендуют петербуржцам не оставлять на открытых балконах незакрепленные вещи, а автолюбителям — осторожнее вести себя на дороге, передает «Комсомольская правда в Петербурге».