Дамаск должен контролировать местные советы в Сирии — Богданов

В закладки

Скопировать

Сочи, 11 мая. Легитимная власть Дамаска не должна подменяться создаваемыми местными советами на освобожденных от террористов территориях в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

В Сирии легитимной властью остается руководство Дамаска, сказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, комментируя вопрос о местных советах, которые создаются на освобожденных от террористов территориях. Эти региональные власти не должны подменять действующее руководство страны, поскольку данный путь — путь децентрализации и развала САР.

«Вопрос еще возникает, как мне представляется, что после ликвидации присутствующих террористических группировок кто будет контролировать эти территории, — сказал высокопоставленный российский дипломат. — Речь идет о том, что будут создаваться какие- то местные советы, но они не должны подменять собой легитимные власти, правительство, руководство в Дамаске, это не должно потом развиваться в сторону, по сути дела, развала государства», — резюмировал Михаил Богданов.​