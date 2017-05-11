Ученые назвали полезные свойства соли

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Лондон, 11 мая. Ученые выяснили, что соль может принести определенную пользу организму человека. Прежде всего, она необходима для выполнения различных функций.

Существует версия, что после употребления большого количества соли, человека начинает мучить жажда — он активно пьет воду, чтобы привести уровень натрия в норму. На самом деле излишек натрия выделяется из организма вместе с мочой.

В ходе опытов над мышами ученые выяснили, что грызуны теряют в весе, когда употребляют много соли. Им пришлось питаться на 25% больше, чтобы привести себя в первоначальную форму.

По словам экспертов, тело само производит воду, когда уровень соли становится слишком высоким. Однако активное потребление соли может способствовать потере веса.

Космонавты, которые сидели на солевой диете, постоянно испытывали голод, однако питались они хорошо. Анализы, взятые у команды, показали, что у них увеличились глюкокортикоидные гормоны, которые оказывают прямо влияние на обмен веществ.