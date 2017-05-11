Пхеньян намерен «беспощадно наказывать» американцев за преступления против КНДР

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Сеул, 11 мая. Пхеньян заявил, что обладает суверенным правом «беспощадно наказать» американских граждан, задержанных за преступления против правительства КНДР, передает Reuters со ссылкой на ЦТАК.

Пхеньян заявил, что преступления задержанных северокорейскими правоохранителями американцев вскоре будут раскрыты.

6 мая в КНДР был задержан уже четвертый гражданин США — кореец по происхождению Ким Хак Сон, работавший в пхеньянском Университете науки и технологии. Его подозревают в причастности к подрывной деятельности.