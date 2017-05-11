Погребальную камеру принцессы из династии фараонов нашли в Египте

В закладки

Скопировать

Каир, 11 мая. Египетские археологи обнаружили рядом с царской пирамидой под Каиром погребальную камеру принцессы из XIII династии фараонов. По данным министерства по делам древностей Египта, захоронение находилось в недавно открытой пирамиде, датируемой 1700 годом до нашей эры.

В погребальной камере ученые обнаружили деревянный ящик, исписанный иероглифами. Речь идет о ритуальных символах, оберегавших усопшего в загробном мире. Предполагается, что в этом ящике хранились сосуды, куда складывались внутренние органы. Легкие, печень, кишки и желудок усопшего были завернуты в материю и оставлены в ящике, однако самих сосудов археологи не обнаружили.

Расшифровка иероглифов помогла установить личность владелицы пирамиды и гробницы. Это дочь фараона Эмникамау. Вероятнее всего, ее тело находится в саркофаге, расположенном в этой камере. Однако ученые пока еще его не открывали.

Ранее сообщалось, что археологи из Каирского университета в ходе экспедиции в провинции Эль-Минья обнаружили гробницы-катакомбы времен Древнего Египта. Исследователи утверждают, что их находка носит беспрецедентный характер.