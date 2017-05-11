В Алеппо идут строительные и восстановительные работы

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Алеппо, 11 мая. Сирийские специалисты восстанавливают второй по величине город САР.

Сирийские инженеры отмечают, что в городе возник дефицит строительных материалов, в Алеппо работает всего один завод по производству бетона. Во время боевых действий вся техника по производству этого строительного материала была перевезена на территорию университета. Под обстрелами террористов многое оборудование вышло из строя. Инженеры пытаются наладить работу других бетонных заводов.

Строители отмечают, что джихадисты переоборудовали некоторые здания в цеха по производству снарядов для «шайтан-пушек», при разборе завалов жители Алеппо иногда натыкаются на склады таких боеприпасов.