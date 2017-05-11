Москва готова сотрудничать с новым президентом Южной Кореи для мирного решения проблемы КНДР

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Сеул, 11 мая. Москва надеется на активизацию совместных усилий по мирному разрешению ситуации на Корейском полуострове в связи с ядерной программой КНДР со стороны президента Мун Чжэ Ина, заявил посол РФ в Южной Корее Александр Тимонин.

Власти Южной Кореи рассматривают Россию как влиятельного игрока на Корейском полуострове, поэтому Москва надеется, что президент Мун Чжэ Ин активизирует сотрудничество в вопросе поиска пути мирного урегулирования ситуации вокруг КНДР. Такое мнение высказал российский посол в Южной Корее Александр Тимонин.

Он заметил, что одним из вариантов сотрудничества может стать трехсторонний проект между Москвой, Пхеньяном и Сеулом коммерческого использования железнодорожного коридора Хасан-Раджин. Этот проект по-прежнему актуален и может открыть возможности для налаживаний отношения между странами Корейского полуострова. Дипломат подчеркнул, что после урегулирования ракетно-ядерной проблемы «открывается окно возможностей и для сотрудничества по трехсторонним проектам, которые были близки к реализации».​