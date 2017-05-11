Археологи обнаружили пять тайных комнат в Китайгородской стене в Москве

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Москва, 11 мая. Археологи рассказали подробности о пяти тайных комнатах, найденных в Китайгородской стене. Одна из них будет открыта для посетителей.

По словам главного археолога столицы Леонида Кондрашева, четыре комнаты будут законсервированы. Одну тайную комнату решили сделать доступной на ограниченное время.

Слишком часто делать тайные комнаты раньше было просто небезопасно, поскольку это могло повлиять на прочность стен. Однако защитникам необходимы такие помещения, чтобы незаметно вести прослушку противников и наблюдать за их перемещениями.

В марте археологи сообщили о необычной находке в Китайгородской стене. Первая тайная комната могла быть построена еще в XVI веке, когда защитники города во время осады прослушивали разговоры врагов, находящихся с другой стороны стены.