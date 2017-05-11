В закладки

Скопировать

Ведущие западные СМИ стараются убедить общественность в том, что борющиеся против сирийского правительства террористы, финансируемые все тем же Западом, являются борцами за свободу, любящими демократию. Для этого они используют пропаганду и слезливые истории. Но как бы они ни старались, с каждым днем появляется все больше и больше свидетельств, проливающих свет на истинную природу вещей. В том числе они есть и против такой раскрученной организации как «Белые каски».

Федеральное агентство новостей представляет обзор статьи «Лидер «Аль-Каиды»: «Белые каски» — скрытые солдаты революции», опубликованной на новостном портале ABNA24.

Кажется, что новые доказательства того, что «Белые каски» — на самом деле ответвление «Аль-Каиды»/«Ан-Нусры» (террористические организации, обе запрещены в РФ), всплывают уже каждую неделю. Их единственное предназначение — снимать прочувствованные агитационные ролики, призванные растопить сердца обычно таких нечувствительных американцев.

Было доказано, что так называемые активисты «Белых касок» живут в тех же зданиях, что и боевики «Аль-Каиды», что они носят оружие и используют опасные и неэффективные методы медицинской помощи. Не раз представители «Белых касок» провозглашали свою поддержку сил международного терроризма и желали смерти всем сирийским военнослужащим. «Белые каски» также издали прокламацию, поддерживающую стремление «Ан-Нусры» перекрыть доступ гражданским лицам к питьевой воде.

В социальных сетях циркулирует малоизвестное видео, сделанное лидером «Тахрир Аль-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация, филиал «Аль-Каиды» в Сирии) Абу Джабером 16 марта 2017 года. В этом видео Джабер восхваляет «Белые каски» как «скрытых солдат революции» и благодарит их за то, что они делают.

«Во-вторых, выражаю благодарность и признательность скрытым солдатам нашей революции, — сказал Джабер. — Во главе списка — родители мучеников и люди «Белых касок».

Возникает вопрос: если «Белые каски» настолько беспристрастны, почему «Тахрир Аль-Шам» считают их героями революции? Конечно, «Аль-Каида» не будет считать организацию, которая помогает мирным жителям, а не только бородатым воинам бога, героями своего движения.

Ответ, конечно, прост. «Белые каски» — это не более чем пропагандистское крыло самой «Аль-Каиды». Их финансируют западные правительственные и неправительственные организации с целью создания ложных нарративов и шокирующих видео, призванных манипулировать западным же общественным сознанием.