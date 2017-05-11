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Общество
Просто наивный дурачок: эксперт прокомментировал условный срок блогеру Соколовскому

Просто наивный дурачок: эксперт прокомментировал условный срок блогеру Соколовскому

16:40  11 Мая 2017
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Просто наивный дурачок: эксперт прокомментировал условный срок блогеру Соколовскому

Москва, 11 мая. Судья по-человечески пожалел блогера Руслана Соколовского, которого осудили за игру в Pockemon Go в храме, заявил учредитель и гендиректор общественной организации «Московский правозащитный центр» Михаил Салкин.

Салкин прокомментировал условный срок на 3,5 года для Соколовского за ловлю покемонов в храме.

«Не возьмусь судить, можно ли вести речь о каком-то тренде на общую гуманизацию судебной системы, но в данном случае было видно, что судья просто по-человечески пожалел портить биографию молодому человеку, который, что очевидно, не столько преступник, сколько просто наивный дурачок», — обратил внимание юрист, передает «Ридус».

Просто наивный дурачок: эксперт прокомментировал условный срок блогеру Соколовскому

Ранее Соколовский рассказал, что во время нахождения в СИЗО успел похудеть на 10 килограмм и оказаться на учете как суицидник.

#соколовский
Катерина Тимошенская
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