Чаплин назвал «мягковатым» условный приговор блогеру Соколовскому

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Москва, 11 мая. Видеоблогера Руслана Соколовского осудили на три с половиной года условно за ловлю покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Протоиерей Всеволод Чаплин считает, что блогер заслужил более жесткого наказания.

Чаплин считает, что вынесенное судом решение «мягковато». Однако главное — чтобы это послужило примером, и ни сам Соколовский, ни кто либо еще не позволяли бы себе «соединять нецензурную брань, имя Бога и священные символы».