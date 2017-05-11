Чаплин назвал «мягковатым» условный приговор блогеру Соколовскому
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Москва, 11 мая. Видеоблогера Руслана Соколовского осудили на три с половиной года условно за ловлю покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Протоиерей Всеволод Чаплин считает, что блогер заслужил более жесткого наказания.
Чаплин считает, что вынесенное судом решение «мягковато». Однако главное — чтобы это послужило примером, и ни сам Соколовский, ни кто либо еще не позволяли бы себе «соединять нецензурную брань, имя Бога и священные символы».
«И если так кто-то повторит, то значит, это не подействовало и нужны реальные тюремные сроки. А если не будет их — будет божие наказание», — подчеркнул Чаплин в беседе с Nation News.
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