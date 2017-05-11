Пьяная жительница Ярославля избила костылем врачей скорой

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Ярославль, 11 мая. Обстоятельства нападения на бригаду врачей скорой помощи в Ярославле выясняют следователи регионального СУ СК РФ. Медиков атаковала нетрезвая сестра пациента, вооружившись костылем.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Панина. Когда врачи приехали на вызов, то обнаружили, что во дворе одного из жилых домов лежит пьяный местный житель. Когда 25-летняя женщин-врач и 28-летний фельдшер попытались оказать ему медпомощь, то их атаковала сестра мужчины.

При этом она вооружилась деревянным костылем, который успела выхватить у отдыхавшей возле подъезда пенсионерки. В результате ее действий врач получила серьезные травмы головы и сейчас находится в больнице. Телесные повреждения получил и фельдшер.

Проверка по данному факту продолжается.