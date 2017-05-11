Сирия примет решение об участии США в мониторинге зон деэскалации — Богданов

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Сочи, 11 мая. Замглавы МИД России, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что участие представителей США в мониторинге в зонах деэскалации в Сирийской республике возможно лишь с согласия Дамаска.

Так, отвечая на вопрос о возможности американского участия, Богданов отметил, что Сирия — суверенная страна, у нее есть руководство, поэтому необходимо вести консультации с Дамаском, чтобы было его согласие.

Ранее сообщалось, что гуманитарные структуры ООН заинтересованы в реализации меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп обсудили на переговорах в Вашингтоне ситуацию в Сирии и создание зон деэскалации.