Минфин ФРГ предложил создать парламент еврозоны

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Рим, 11 мая. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле предложил создать парламент зоны евро.

«С членами Европарламента можно было бы создать парламент еврозоны, который бы оказывал совещательную поддержку Европейскому стабилизационному механизму», — объяснил журналистам немецкий политик, комментируя свой разговор с избранным президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, ранее стало известно о том, что председатель Европейского парламента Антонио Таяни поздравил нового главу Франции Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах.