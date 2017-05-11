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Политика
Минфин ФРГ предложил создать парламент еврозоны

Минфин ФРГ предложил создать парламент еврозоны

16:33  11 Мая 2017
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Минфин ФРГ предложил создать парламент еврозоны

Рим, 11 мая. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле предложил создать парламент зоны евро.

«С членами Европарламента можно было бы создать парламент еврозоны, который бы оказывал совещательную поддержку Европейскому стабилизационному механизму», — объяснил журналистам немецкий политик, комментируя свой разговор с избранным президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, ранее стало известно о том, что председатель Европейского парламента Антонио Таяни поздравил нового главу Франции Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах.

Алексей Громов
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