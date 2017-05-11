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Россия
Московский художник превратил грязь в искусство

Московский художник превратил грязь в искусство

16:27  11 Мая 2017
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Московский художник превратил грязь в искусство

Москва, 11 мая. Столичный художник Никита Голубев прославился, рисуя граффити на грязных автомобилях.

Художник из Москвы рассказал, что устал от столичной грязи и решил превратить борта автомобилей в холст для своего творчества. На машинах стали появляться животные, пейзажи, герои кинолент и цитаты великих мыслителей.

Никита Голубев не имеет художественного образования, однако именно благодаря рисованию он зарабатывает на жизнь. Он создает эскизы татуировок, заказные принты и аэрографию для машин, пишет Ридус. На аккаунт художника в социальных сетях подписано более тридцати тысяч человек.

#никита голубев
Алексей Громов
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