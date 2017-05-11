СБУ объяснила, почему выступавшего в Крыму Костова пустили на «Евровидение»

В закладки

Скопировать

Киев, 11 мая. Служба безопасности Украины пролила свет на судьбу болгарского участника «Евровидения-2017» Кристиана Костова, заявив, что выступления 17-летнего артиста в Крыму не повлияют на его участие в состязании.

Как оказалось, судьба российской певицы Юлии Самойловой юного певца не постигнет, поскольку его концерты на полуострове состоялись еще до того, как Киев принял закон о пересечении границы. «Обратите внимание, когда был принят порядок пересечения границы. Он выступал еще до того, как были установлены правила, которые это запрещают», — заявили представители СБУ в комментариях местным СМИ.

Официальный представитель силового ведомства Елена Гитлянская на своей странице в Facebook позже заявила, что решение о запрете въезда на территорию Незалежной принимается при наличии достаточной информации о факте совершения общественно опасного деяния.

Как сообщалось ранее, о выступлениях Костова в Крыму в 2014 году сообщил блогер Анатолий Шарий. Также у певца есть российское гражданство.