Главу ДНР наградили медалью в честь 100-летия Великой Октябрьской революции

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Донецк, 11 мая. Депутат Госдумы РФ от Коммунистической партии Казбек Тайсаев вручил главе ДНР Александру Захарченко медаль в честь 100-летия Великой Октябрьской революции. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

«В этом году в России празднуется столетие Великого Октября. В ознаменование этого праздника учредили медаль к 100-летию Великой Октябрьской революции. Мне выпала приятная миссия сегодня вручить ее Александру Владимировичу, ведь обычно на этой сцене вручает только он», — сказал Тайсаев.

Напомним, 11 мая в ДНР отмечают День республики. В Донецк для участия в праздновании Дня республики прибыли официальные делегации из Российской Федерации, Абхазии, Южной Осетии и ЛНР. По данным пресс-службы главы ДНР, на праздник в Донецк прибыли порядка 600 иностранных гостей.