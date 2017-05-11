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Новости Сирии
Алеппо восстановят за два года — инженеры

Алеппо восстановят за два года — инженеры

16:15  11 Мая 2017
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Алеппо восстановят за два года — инженеры

Алеппо, 11 мая. Сирийские инженеры уверены, что Алеппо уже через два года вернется к довоенному состоянию.

Жители Алеппо стремятся как можно быстрее восстановить город, серьезно пострадавший от обстрелов боевиков. Инженерам предстоит огромная работа, многие здания практически полностью разрушены, террористы уничтожили линии электропередач и систему подземных коммуникаций.

Алеппо восстановят за два года — инженеры

Сложности не останавливают обитателей города, который считался экономической столицей Сирийской арабской республики. В Алеппо строят новый университетский корпус, в восточных кварталах возводят новую больницу, восстанавливается крупнейший туристический комплекс. Уже летом горожане ждут первых туристов из России.

Алексей Громов
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