Сирия: ООН признает, что меморандум о зонах деэскалации уже начал работать

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Женева, 11 мая. Гуманитарные структуры ООН заинтересованы в реализации меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Такое заявление сделал в ходе брифинга советник спецпосланника генерального секретаря ООН Ян Эгеланн.

Эгеланн сообщил, что Россия, Турция и Иран взяли на себя обязательство работать над реализацией соглашения совместно с ООН и гуманитарными партнерами открыто и активно.

«У нас все еще есть миллион вопросов и озабоченностей, но не думаю, что мы можем позволить себе роскошь дистанцироваться от него и предрекать ему провал. Нам нужно, чтобы оно достигло успеха», — признался представитель организации.

Эгеланн подчеркнул, что в Женеве сейчас обсуждают, как сделать соглашение работающим, и работающим на благо мирных жителей. В частности, предстоит решить, кто будет контролировать безопасность, осуществлять мониторинг и предоставлять гарантии.

Также представитель ООН отметил, что по имеющимся у него сообщениям, с момента подписания меморандума «бои и воздушные атаки в Сирии уменьшились, что само по себе позитивно».

6 мая был опубликован меморандум о создании в Сирии зон деэскалации. Пока таких зон четыре: провинция Идлиб с прилегающими районами других провинций, Восточная Гута Дамаска, север провинции Хомс и некоторые регионы южных провинций Даръа и Кунейтра, передает URA.Ru.