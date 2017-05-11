Медведев рассказал о премиях победителям и призерам Олимпиады-2018

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Москва, 11 мая. Фонд поддержки олимпийцев России составит программы выплат за медали на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, за счет средств этого фонда на ОИ-2018 отправятся чемпионы и призеры Олимпиад прошлых лет. По словам председателя правительства, для прославленных спортсменов это очень важно в человеческом плане.

«60 наших прославленных олимпийцев смогут вновь окунуться в спортивную атмосферу и, естественно, не только поболеть за нашу страну, но и помочь нашим действующим спортсменам и советами, и самим фактом присутствия», — сказал он на заседании попечительского совета фонда.

Медведев также выразил надежду, что программу призовых выплат участникам ОИ в южнокорейском Пхенчхане доработают и примут.

Ранее сообщалось, что Минздрав Южной Кореи предпримет все меры по недопущению распространения каких-либо инфекций на зимних Играх.