Два человека погибли в тройном ДТП с грузовиком под Челябинском

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Челябинск, 11 мая. Страшное ДТП произошло в Челябинской области: в результате столкновения трех автомобилей погибли два человека.

Как стало известно, авария случилось утром в четверг на федеральной автодороге «М-5 Урал». Так, сначала автомобиль ВАЗ-2107 протаранил грузовую машину Volvo, после этого грузовик вылетел на обочину, где столкнулся с КамАЗом.

От сильного удара водитель и пассажирка легковушки получили смертельные травмы и скончались на месте — им было 80 и 79 лет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии, проводится проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что в поселке Форносово Тосненского района Ленобласти машина Mitsubishi Lancer съехала с дороги в кювет и опрокинулась, в результате чего погиб пассажир иномарки.