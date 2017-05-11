Катя Лель о списке «Миротворца»: Я вне политики

В закладки

Скопировать

Москва, 11 мая. Российская исполнительница Екатерина Чупринина (Катя Лель) заявила о том, что она не приезжала с гастролями на территорию Крымского полуострова.

«Я совсем не переживаю по этому поводу. Я артист и я вне политики, вот и все. У меня там не могли быть гастроли. Это исключено», — цитирует слова певицы информационное агентство НСН.

Напомним, ранее стало известно о том, что скандальный украинский портал «Миротворец» включил в черный список россиян Катю Лель, Григория Лепса и Сергея Лукьяненко.