Требующим отставки Авакова радикалам разрешили перекрыть дороги на Украине

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Киев, 11 мая. В украинской столицы радикалы из батальона ОУН (Организация украинских националистов запрещена в России) пикетируют здание МВД и требуют отставки Арсена Авакова.

Украинские националисты устроили пикет у здания украинского МВД в Киеве и требуют отставки главы силового ведомства Арсена Авакова. В акции принимают участие несколько десятков националистов, которые размахивают флагами партии «Свобода», ОУН и «Правого сектора»* (последние две организации запрещены в России).

«Хотите собираться, дорогу перекрыть — перекрывайте дорогу. Хотите высказывать свою позицию — собирайтесь, флаги, плакаты, даже любого провокационного характера, который я не разделяю, люди имеют право. Единственное, что мы просим, — это не превращать мирную акцию в немирную», — призвал отказаться от насилия глава департамента по коммуникациям силового ведомства Артем Шевченко, его слова приводят украинские СМИ.

Митингующие скандируют «Авакова — в отставку!», также они требуют расследования инцидентов 9 мая в Днепре, после которых были уволены со своих должностей региональные начальники полиции. Известно, что МВД усилило охрану министерского здания сотрудниками Нацгвардии.

* Организация запрещена на территории РФ.