ФСБ изымает документы после задержания одного из руководителей университета Бонч-Бруевича

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Санкт-Петербург, 11 мая. Сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей петербургского университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Как стало известно ФАН, в эти минуты правоохранители проводят следственные действия в департаменте экономического развития университета, изымая документы, имеющие значение для следствия. Выемка производится в присутствии первого проректора вуза Георгия Машкова.

По версии следствия, руководства университета «совершили деяния, явно выходящие за пределы их полномочий» , что обернулось нарушением прав ряда организаций, а также интересов общества и государства. В отношении задержанного фигуранта дела в ближайшее время вынесут решение о вопросе по избранию меры пресечения.