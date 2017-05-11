Фонд Доктора Лизы получит новое название

В закладки

Скопировать

Москва, 11 мая. Фонд, который основала трагически погибшая в авиакатастрофе Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза, получит новое официальное название, сообщила член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.

Представители фонда подали документы в Минюст РФ. Теперь организация будет называться «Справедливая помощь Доктора Лизы». Предполагается, что фонд официально переименуют в течение месяца.

«Сотрудники организации, волонтеры, руководство — чтобы, с одной стороны, сохранить преемственность, а с другой — отразить в названии имя основателя организации Елизаветы Петровны Глинки — приняли решение сменить название», — пояснила Авилова.

Кроме того, она отметила, что изменится и статус: фонд будет работать в статусе международной благотворительной организации.

Фонд «Справедливая помощь» привез на лечение в Санкт-Петербург пятерых детей из Донбасса.