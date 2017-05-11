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Общество
Фонд Доктора Лизы получит новое название

Фонд Доктора Лизы получит новое название

16:57  11 Мая 2017
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Фонд Доктора Лизы получит новое название

Москва, 11 мая. Фонд, который основала трагически погибшая в авиакатастрофе Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза, получит новое официальное название, сообщила член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.

Представители фонда подали документы в Минюст РФ. Теперь организация будет называться «Справедливая помощь Доктора Лизы». Предполагается, что фонд официально переименуют в течение месяца.

«Сотрудники организации, волонтеры, руководство  — чтобы, с одной стороны, сохранить преемственность, а с другой  — отразить в названии имя основателя организации Елизаветы Петровны Глинки  — приняли решение сменить название», — пояснила Авилова.

Фонд Доктора Лизы получит новое название

Кроме того, она отметила, что изменится и статус: фонд будет работать в статусе международной благотворительной организации.

Фонд «Справедливая помощь» привез на лечение в Санкт-Петербург пятерых детей из Донбасса. 

#доктор лиза
Катерина Тимошенская
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