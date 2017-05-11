И в Крыму побывать, и в Киеве спеть: почему СБУ не снимает Костова с «Евровидения»

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Один из фаворитов «Евровидения», представитель Болгарии Кристиан Костов, выступал в Крыму в 2014 году. Об этом стало известно широкой общественности с подачи известного видеоблогера Анатолия Шария, чье сообщение подхватили СМИ.

Сейчас болгарский певец, имеющий также и российское гражданство, считается одним из фаворитов конкурса. Тем не менее Костов выступал на территории Крымского полуострова в лагере «Артек» 1 июня 2014 года. Тогда он участвовал в концерте в честь Дня защиты детей. Въехал в Крым он, понятное дело, не через украинский пропускной пункт на территории Херсонской области.

Формально певицу Юлию Самойлову, собиравшуюся представлять на «Евровидении-2017» Россию, сняли с конкурса именно из-за того, что она когда-то пела в Крыму. Украинская сторона тогда утверждала, что здесь нет никакого злого умысла, а есть лишь следование букве и духу закона. Любым деятелям культуры и простым гражданам, въехавшим в Крым без разрешения киевских властей, будет запрещен въезд на территорию Украины.

Никто, впрочем, не спешит снимать Костова с «Евровидения». Наоборот, в СБУ тут же поспешили придумать, почему с Костовым все нормально и почему он ни в чем не виноват перед украинским законом. Он выступал в Крыму летом 2014 года. Закон, запрещающий въезд на полуостров с территории России, был якобы принят несколько позднее.

«Обратите внимание, когда был принят порядок пересечения границы. Он выступал еще до того, как были установлены правила, которые это запрещают», — второпях заявили в Службе безопасности Украины.

Оправдание, которое, воистину, рассыпается прямо на глазах. Закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» был принят Верховной радой 15 апреля 2014 года. Костов, как уже было сказано, выступал в «Артеке» 1 июня того же года.

Апрель предшествует июню — значит, как ни крути, Костова следует прямо сейчас снять с конкурса и отправить домой. Почему никто не спешит этого делать? Разбирается Федеральное агентство новостей.

Не будем наивными, призывает Михаил Погребинский, глава Киевский центр политических исследований и конфликтологии, это было только вопросом времени, когда Украина покажет свое лицемерие.

«Украина — це Европа. А Европа, как известно, это родина двойных стандартов. Ясно, что украинские руководители загнали самих себя в ситуацию, когда иначе как проснуться и думать, какую бы гадость для России сделать сегодня, они уже не могут. Я и не удивлен, что представителю Болгарии на «Евровидении» не запретили участвовать в конкурсе. Это ведь не единственный такой случай. Даже некоторые российские исполнители, которые, как мы знаем, побывали в Крыму, допускаются в Киев. Украине нужно было просто исключить российского представителя из конкурса под любым предлогом, и она это сделала», — отмечает Погребинский.

Европа относится ко всем этим махинациям украинской стороны очень снисходительно. «Как мы помним, когда под тем же предлогом Юлии Самойловой было отказано во въезде в Киев, Украину лишь слегка пожурили и простили. Так уж она устроена сегодняшняя Европа. Для того чтобы украинская политика стала более цивилизованной, нужны санкции со стороны ЕС. Но их нет. Значит, подобные истории будут продолжаться», — поясняет политолог.

Конечно, поскольку казус с Кристианом Костовым попал в информационное поле, и люди его заметили, Киев предпримет еще несколько попыток оправдаться, резюмирует Михаил Погребинский. «Тем не менее это будет просто жалкий лепет. Главное, впрочем, что ничему здесь не следует удивляться. По-другому и быть не могло», — заключает он.

Владимир Корнилов, глава Центра евразийских исследований, считает, что вся эта история с «Евровидением» упирается в вопрос безопасности.

«Понятное дело, что и организаторам «Евровидения», и СБУ абсолютно до лампочки, кто посещал Крым, а кто нет. Никаких санкций украинские организаторы конкурса к представителям стран Евросоюза и не могли применить. Все мы это прекрасно понимаем. Дело не в том, что Самойлова посещала Крым незаконно, а Костов — нет, а в том, что она была участницей от России. Не было бы Крыма, в СБУ придумали бы другую причину, чтобы не допустить российского участника на конкурс. Дело здесь даже не в том, что они хотели таким образом напакостить России. Дело в том, что украинские спецслужбы не смогли бы обеспечить безопасность ни российской участницы, ни российских зрителей. Им было просто стыдно в этом признаться на всю Европу и весь мир», — приводит свою точку зрения он.

Что украинские власти сделают теперь? Им остается только сделать хорошую мину при плохой игре, считает Корнилов. Если их нынешнее оправдание не примут, им остается только сослаться на свою некомпетентность.

«Они могут сказать, что, да, мы пропустили, проморгали и т.д. Но раз Костов уже здесь и поет на конкурсе, то пусть он закончит, и уже после этого мы запретим ему въезд на Украине. Я думаю, что к такому выходу можно прибегнуть, если они вообще захотят искать какие-то оправдания», — подводит итог эксперт.