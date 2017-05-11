Сирия новости 11 мая 16.30: ИГ начало контрнаступление под Табкой, исламисты теряют лидеров в Хаме

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Сирия, 11 мая. «Исламское государство» начало крупное наступление на позиции «Демократических сил Сирии» (SDF)**** к западу от города Ат-Табка в провинции Ракка. В ходе столкновений между сирийской армией и исламистами в провинции Хама были уничтожены по меньшей мере три полевых командира незаконных группировок. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): освободила от боевиков улицу в квартале Аль-Кабун на востоке Дамаска; несет потери в ходе кампании против ИГ* к востоку от Алеппо; развивает наступление на позиции ИГ на нескольких направлениях к востоку от Хомса; перебрасывает дополнительные силы в Дейр эз-Зор.

«Исламское государство»: опубликовало снимки ударов беспилотника по танку САА к востоку от Алеппо; начало крупное контрнаступление к востоку от освобожденного курдами города Ат-Табка в провинции Ракка.

Курды: ведут бои с протурецкими силами к северу от Алеппо; ликвидировали 26 террористов ИГ к западу от города Ат-Табка; продолжают наступление на Ракку с севера.

Международная коалиция: нанесла удары по складу с оружием ИГ в жилом районе в провинции Дейр эз-Зор, погибли 20 мирных жителей; жертвами налетов в провинции Ракка за последние 24 часа стали 16 мирных жителей.

Провинция Дамаск

Правительственные войска возобновили операцию против сформировавшейся вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» и ее союзников в квартале Аль-Кабун, восточном пригороде Дамаска. По данным информационного портала F.S.N.N., в ходе наступления в восточном секторе квартала силы Башара Асада установили контроль над улицей мечети Ат-Таква и всеми располагающимися в ее районе жилыми строениями.

Одновременно с этим сирийская армия продолжает переговоры с блокированными в Аль-Кабуне исламистами о сдаче Аль-Кабуна. Об этом сообщают активисты.

Необходимо напомнить, что за последние недели правительственные войска сумели добиться крупных военных и дипломатических успехов в провинции. К северо-западу от столицы силам Башара Асада удалось вернуть себе контроль над рядом районов после эвакуации удерживавших их боевиков и обезопасить границу с Ливаном на отрезке более 110 километров. На южном направлении начался вывод боевиков «Организации освобождения Леванта» из лагеря палестинских беженцев Ярмук. Частично контролирующим район террористам ИГ был поставлен ультиматум с требованием сдать свои позиции в обмен на беспрепятственную эвакуацию. В восточных предместьях столицы, которые на протяжении последних месяцев оставались полем ожесточенной битвы, правительственные войска заключили соглашение о выводе боевиков из квартала Барза и близки к освобождению Аль-Кабуна.

Обстановка в Восточной Гуте Дамаска за последние сутки относительно стабилизировалось, несмотря на заявление группировки «Джейш аль-Ислам»***** о возобновлении боевых действий против «Организации освобождения Леванта» и союзного ей формирования «Файлак ар-Рахман». Близкие к оппозиции активисты утверждают, что сирийская армия обстреляла из тяжелой артиллерии позиции исламистов в районе селения Бейт Наим, однако достоверного подтверждения данной информации не поступало.

Провинция Алеппо Показать карту

В северной части провинции Алеппо продолжается вооруженный конфликт между турецкими войсками и пользующейся их поддержкой «Свободной сирийской армией» (ССА)** с одной стороны и «Демократическими силами Сирии» (SDF) с другой. Столкновения фиксируются активистами в районе населенного пункта Твейс близ города Мариа, турецкая артиллерия обстреливает позиции курдов в районе селения Джундейрис близ города Африн.

Одновременно с этим перед «Демократическими силами» неожиданно встала необходимость защитить тылы после вчерашней атаки боевиков «Организации освобождения Леванта» на селение Газавия. По данным ливанского телеканала «Аль-Манар», курдские отряды нанесли ракетные удары по занятому исламистами населенному пункту Дарат Изза. Данных о пострадавших не поступало.

В восточной части провинции сирийская армия развивает наступление на позиции ИГ. После освобождения селения Аль-Махдум силам Башара Асада удалось блокировать с трех сторон военный аэродром Аль-Джирах. Боевики оказывают ожесточенное сопротивление.

Подконтрольные группировке СМИ опубликовали снимки, на которых запечатлен удар беспилотника по танку Т-72 и БМП сирийской армии в районе селения Аль-Маамура. Информационный портал ARA News также сообщил, что в окрестностях селения Атшана у позиций САА взорвались два заминированных автомобиля, в результате чего были уничтожены танк и три артиллерийских орудия. Точных данных о потерях правительственных войск не поступало.

Напомним, что после освобождения авиабазы силы Башара Асада предположительно будут развивать наступление к югу вдоль берега Евфрата на населенный пункт Маскана, последний оплот ИГ в регионе. Далее перед «Тиграми», элитным подразделением сирийской армии, будет открыта дорога в провинцию Ракка.

Провинция Хомс Показать карту

В восточной части провинции Хомс правительственные войска развивают наступление на позиции ИГ в районе гор Аш-Шумария и к востоку от освобожденной Пальмиры. Ожесточенные бои фиксируются активистами в районе селения Джубб аль-Джаррах и в окрестностях солончака Аль-Мох.

Напомним, что за последние недели сирийской армии удалось существенно продвинуться на северном направлении, заняв ряд стратегически важных высот в горах Аш-Шумария, а также освободив располагающееся к северо-востоку газовое месторождение Аш-Шаир. Дальнейшее продвижение позволит силам Башара Асада нанесли удар по главному оплоту ИГ в провинции Хама городу Укейрибат и обезопасить шоссе Алеппо-Ханассер-Асрия-Саламия, свой единственный путь снабжения в провинции Алеппо.

Одновременно с этим сирийское командование сформировало ударную группировку к востоку от Пальмиры в рамках подготовки к крупной кампании по снятию блокады с располагающегося в 170 километрах к северо-востоку Дейр эз-Зора.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжаются затяжные бои между сирийской армией и «Исламским государством»*. Ожесточенные уличные столкновения фиксируются активистами в кварталах Ар-Рушдия и Аль-Хвеика. Стороны ведут взаимный обстрел.

Информационный портал BNN сообщил, что накануне на базу 137-го полка в окрестностях города прибыли три вертолета с военнослужащими из города Аль-Камышлы в провинции Аль-Хасака.

Гуманитарная ситуация в захваченных террористами районах провинции остается критической. Прошлой ночью ВВС международной коалиции нанесли удары по жилому дому, превращенному боевиками в склад с оружием, в городе Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора. В результате погибли 20 мирных жителей. Кроме того, было уничтожено 12 единиц техники группировки. Об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Манар».

Провинция Даръа

Ситуация в городе Даръа и его окрестностях остается напряженной, несмотря на вступление в силу меморандума о зонах деэскалации. В столице региона продолжаются военные действия между сирийской армией с одной стороны и «Организацией освобождения Леванта» и ее союзниками с другой. Активисты утверждают, что правительственные войска нанесли несколько ударов по позициям исламистов в захваченном районе Даръа аль-Балад.

Согласно поступающим данным, под обстрелом также оказались объекты радикалов в окрестностях населенных пунктов Аль-Ядуда, Аль-Гария Аль-Гарбия, Ильма и Хараб аш-Шахм. В районе населенного пункта Ибтаа на мине взорвался автомобиль «Свободной сирийской армии», один из боевиков скончался от полученных ранений. По данным SOHR, в центральной части провинции от случайной пули погиб ребенок.

Действующие в западной части региона незаконные вооруженные формирования тем временем заявили о создании нового командного штаба в рамках кампании против присягнувшей на верность ИГ группировки «Джейш Халид Бин аль-Валид». В состав нового формирования вошло восемь группировок.

Напомним, что в феврале этого года террористам в ходе крупного наступления удалось захватить населенные пункты Тасиль, Сахм, Адаван, Джиллин, а также стратегически важные высоты Телль Аштара и Телль аль-Джумуа. Несмотря на многочисленные попытки местных боевиков вернуть себе утерянные позиции, обширные районы в регионе все еще остаются под контролем связанной с ИГ группировки.

Провинция Ракка Показать карту

«Демократические силы Сирии», освободившие накануне город Ат-Табка и Евфратскую ГЭС на западе провинции Ракка, продолжают кампанию против ИГ в регионе. Зачистив обширную территорию, оставленную радикалами практически без боя, к северу от Ракки, курдские формирования возобновили наступление на «столицу халифата». Ранее в пресс-центре операции «Гнев Евфрата» заявили, что после освобождения селений Аль-Джалла и Майсалун отряды SDF, поддерживаемые международной коалицией, приблизились к Ракке на семь километров с северного направления.

Террористы тем временем начали крупное наступление на селения Аид Кабир и Аль-Мушейрифа к западу от освобожденной Ат-Табки. В ходе ожесточенных столкновений были уничтожены 26 радикалов и три оснащенных пулеметами автомобиля. Потери SDF не оглашались. Об этом сообщили в пресс-центре «Демократических сил».

16 мирных жителей стали жертвами налетов ВВС международной коалиции в регионе за последние 24 часа. Четыре человека погибли в районе селения Шанина на северо-востоке провинции, еще 12, в том числе четверо детей и шесть женщин, - в населенном пункте Ас-Салихия к северу от Ракки. Об этом сообщил «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека»

Провинция Хама

В северо-западной части провинции Хама продолжаются военные действия между сирийской армии с одной стороны и «Организацией освобождения Леванта», на которую не распространяется действие меморандума о зонах безопасности, и ее союзниками с другой.

В ходе столкновений были ликвидированы полевые командиры «Файлак ар-Рахман» Ахмад Халид аль-Лабан и «Джейш ан-Наср» Хасан Ридван Ас-Савади и Умран Мутиа Аллуш. Об этом заявило командование вышеупомянутых группировок.

Ирак

Правительственные войска продолжают операцию по освобождению от ИГ правобережной части Мосула. Силам безопасности удалось развить наступление в квартале Аль-Иктисадиин (квартале экономистов), уничтожив при этом несколько десятков террористов. На крышах высотных строений в освобожденных районах расположились снайперы. Укрепленные пункты боевиков оказались окружены десятками единиц военной техники. Вместе с тем, антитеррористические подразделения смогли открыть дополнительный путь снабжения из района города Талль Афар к западу от Мосула. Об этом сообщил командующий федеральной полиции Ирака генерал-лейтенант Раид Джудат.

* Организация запрещена на территории РФ.