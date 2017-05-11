Затянули пояса: эсперты отметили снижение расходов россиян в апреле

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Москва, 11 мая. Расходы россиян в апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 9%, об этом свидетельствуют результаты соцопроса «Ромира».

Апрельские расходы россиян оказались самыми низкими за пятилетку, с учетом инфляции цифра экономии составила 4,9%. Однако сокращение расходов было отмечено не на продуктах питания, а на непродовольственных товарах. По данным экспертов «Ромира», апрель показал снижение расходов на 6,5% по сравнению с мартом, который всегда богат на траты из-за праздников.

Несмотря на то, что бюджет обычно урезают люди с небольшим достатком, сокращение расходов также было замечено и среди тех граждан РФ, которые имеют средний и высоких доход — на 7,5% и 6,6% соответственно.