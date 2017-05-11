Грузия внесет Лужкова в черный список

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Тбилиси, 11 мая. Власти Грузии распорядились внести бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в «черный список». По словам замглавы МИД Грузии Шалвы Хуцишвили, въезд в страну Лужкову будет запрещен.

Несколько дней назад Лужков с супругой и друзьями побывал в грузинском монастыре и патриархии. Об этом сообщал журналистам Схиархимандрит Серафим.

«Мы внесем его в этот список, и он не сможет больше въехать в Грузию», — подчеркнул Хуцишвили.

Отметим, что экс-мэр уже посещал Южную Осетию и Абхазию, которые признаны Грузией оккупированными территориями. Посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным согласно закону «Об оккупированных территориях».

Напомним, в апреле власти Грузии обратились к России с призывом начать конструктивный диалог после того, как стало известно о готовящемся визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в Абхазию.