ЛНР: украинские силовики готовят диверсии на День республики

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Луганск, 11 мая. Украинские силовики активизировали разведку на линии соприкосновения в Донбассе для подготовки диверсий на территории Луганской народной республики. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Мы фиксируем активизацию разведывательно-диверсионных групп ВСУ практически по всей линии соприкосновения. С 8 по 11 мая выявлено выдвижение групп численностью до восьми человек из районов населенных пунктов Светлодарское, Попасная, Новотошковское, Трехизбенка», — пояснил Марочко.

Он также добавил, что ВСУ активизировали воздушную разведку для обеспечения незаметной переброски диверсионно-разведывательной группы на территорию ЛНР с целью организации диверсионных актов на День республики, который отмечается 12 мая.