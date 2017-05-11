Глава Мосгорнаследия назвал руинами снесенную усадьбу Неклюдовой

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Москва, 11 мая. Снесенный в Москве дом городской усадьбы Неклюдовой не представлял никакой ценности и фактически был руинами, заявил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Здание, расположенное на Бронной улице, было снесено во время майских праздников. Это вызвало большой протест со стороны местных жителей, которые собирались возле забора.

Как рассказал Емельянов газете «Известия», на момент сноса дворец Неклюдовой уже не подлежал восстановлению.По его словам, усадьба Неклюдовой прекратила существование еще 175 лет назад.

За две недели до сноса чиновники осмотрели здание и задокументировали его состояние. Выяснилось, что здание было многократно перестроено, пережило пожар. Сейчас от него фактически ничего не осталось.

На месте усадьбы будет построено здание 28 метров высотой, которое изменит абрис улицы.