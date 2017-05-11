Ford начнет выпуск электрокаров и гибридов под новым брендом

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Вашингтон, 11 мая. Американский автогигант Ford подал в патентное ведомство страны заявку на регистрацию бренда Energi, под которым будут выпускаться электрические и гибридные автомобили.

Первыми автомобилями, которые выйдут под новым брендом, станут электрические Kuga, Transit и Explorer. Ожидается, что они появятся на рынке в 2020 году. Кроме того, представители концерна сообщали, что Ford намерен разработать гибридные варианты Mustang, Transit и F-150, а также электрический компактный кроссовер. По некоторым данным, им может стать Kuga Energi.

Предположительно, под производство экологически чистых машин выделят мощности на заводе Ford в Мичигане. В модернизацию производства будет вложено 4,5 млрд долларов.