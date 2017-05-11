Онищенко об алкогольной мафии и импортном вине: Минфин не должен реагировать на шантаж

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Министерство финансов собирается лишить налоговых льгот вина с так называемым защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), что может привести к уходу с российского рынка до 80% импортеров, сообщают СМИ. Минфин все делает правильно, а обнаглевшая алкогольная мафия блефует и пытается добиться преференций путем шантажа, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Ранее появилась информация о том, что зарубежные компании, поставляющие на российский рынок вина с ЗГУ и ЗНМП, могут потерять право на пониженную ставку акциза. Сообщается, что соответствующий приказ Минфина подписан 5 мая, что стало неприятной неожиданностью для импортеров.

В результате, как пишет «Коммерсант», с российского алкогольного рынка могут уйти до 80% таких компаний. Издание напоминает, что пониженный акциз на тихие (без углекислоты) и игристые вина с ЗГУ и ЗНМП начал действовать 1 января 2016 года. Для тихих вин он первоначально составлял 5 рублей за литр, для игристых — 13 рублей за литр, что вдвое ниже ставок для незащищенных вин — 9 и 26 рублей соответственно.

С 2017 года акциз для тихих вин с ЗГУ и ЗНМП не изменился, а для игристых увеличился до 14 рублей за литр. Для незащищенной винной продукции ставки были повышены до 18 и 36 рублей соответственно.

Издание отмечает, что позиция Минфина стала неприятным сюрпризом для импортеров, которые пригрозили уходом с российского рынка в случае, если преференции будут отменены не только для российских, но и для импортных вин с ЗГУ и ЗНМП.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, возможно, для знатоков и гурманов действительно важно, что определенное вино выращено на каком-то условном «правом склоне» некого хребта, а не произведено из «безродного винограда». Но это еще не повод для импортеров пытаться решать свои проблемы путем шантажа, считает депутат.

«В данном случае Минфин не преследует специальной цели повысить цену на алкогольную продукцию. Хотя, в соответствии с концепцией алкогольной политики, повышение цен на алкоголь является эффективной проверенной мерой, и с трудом, но все-таки реализуется, являясь важнейшим регулятором доступности алкоголя для потребителя. Но в любом случае это решение Минфина нужно всячески поддержать, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Когда принимался закон о винах с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), этот закон предусматривал, что мы, в какой-то мере, дадим преференцию отечественному производителю. Так что эта мера, даже как промежуточная, локально оказывала положительное влияние на пути к резкому снижению потребления в России алкогольных напитков, потому что создавала возможность контроля качества вина».

Однако в том, что касается импортных вин, даже эта призрачная выгода отсутствует, отметил Геннадий Онищенко, напомнив о многочисленных скандалах с попаданием на российский рынок некачественной алкогольной продукции из стран ближнего зарубежья.

«Какое вино импортеры ввозят в нашу страну, мы с вами прекрасно помним по ситуации, которая была с молдавским и грузинским вином. В Россию ввозились десятки миллионов декалитров какой-то непонятной продукции, которая в большинстве своем выдавалась за вина с защищенным географическим указанием, — напомнил депутат. — А при отдаче приоритета российскому производителю, по крайней мере, появляется возможность контроля на всех этапах производства вина».

При этом, отметил Геннадий Онищенко, «обиженные» решением Минфина импортеры зря пытаются посредством СМИ кого-то шантажировать уходом с российского рынка — никуда они не денутся.

«Конечно, никто никуда не уйдет, — отметил собеседник ФАН. — Они зубами будут цепляться за бездонный, нетребовательный российский рынок, где они себя чувствовали и чувствуют вольготно. А эта их реакция — это просто грубый шантаж и беспредельная жадность. Они и так наживаются, получая огромные доходы на поставках этой мутной жидкости, которую они зачастую называют вином. Кроме того ввозимый алкоголь дает огромную добавку в тот и без того катастрофический объем потребления алкогольной продукции, который является бичом для нашей страны. И, конечно, нигде в Европе и в других странах они не найдут сбыта этой продукции, а значит, будут до последнего держаться за российский рынок. Поэтому все их заявления о каком-то «уходе» ничего, кроме шантажа, в себе не содержат».

Руководству России надо продолжать планомерную борьбу в деле отрезвления нации, поэтому любые ограничительные меры по отношению к производителям и импортерам алкогольной продукции тут только в плюс, считает депутат Госдумы.

«Продолжать работу по ограничению возможности легкого доступа к дешевому алкоголю — это важная государственная задача. А нашим так называемым импортерам, которые в подавляющем большинстве являются гражданами нашей страны, пора подумать и о народе, а не только о своих огромных барышах, которые они и так будут иметь. Так что Минфину, который тут занимает абсолютно правильную государственную позицию, нет никаких оснований отступать», — резюмировал Геннадий Онищенко.