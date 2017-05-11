В РПЦ прокомментировали приговор блогеру, ловившему в храме покемонов

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Москва, 11 мая. В Русской православной церкви посчитали гуманным решение суда по делу екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, приговоренного к 3,5 годам условного заключения за возбуждение вражды и оскорбление чувств верующих.

«Я думаю, что суд при принятии решения по делу Соколовского тоже руководствовался соображениями гуманности», —заявил в интервью РИА Новости зампредседателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько).

Священнослужитель отметил, что настоящий христианин никогда не будет желать человеку физических и нравственных мучений, которыми сопровождается тюремное заключение. Также собеседник агентства выразил надежду, что уральский «ловец покемонов» сделает выводы из этой истории.

Суд Екатеринбурга приговорил Соколовского, снявшего на видео ловлю покемонов в Храме-на-Крови, к 3,5 годам лишения свободы условно. Адвокат блогера Алексей Бушмаков сообщил, что его подзащитного внесут в список экстремистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать этот приговор.