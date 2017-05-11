Суд Киева готов организовать видеоконференцию с Януковичем

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Киев, 11 мая. Оболонский районный суд Киева готов организовать видеоконференцию с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем 18 мая. Об этом журналистам заявила официальный представитель суда Инна Свинаренко.

Как ранее сообщало издание Утро.ру, украинская сторона отправила обвиняемому в государственной измене Януковичу повестку. По словам пресс-секретаря, в здании суда есть зал, который полностью оснащен оборудованием для видеоконференций.

Напомним, представители экс-президента Украины Виктора Януковича подали жалобу в ЕСПЧ на действия властей страны.