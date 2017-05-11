Индийская версия Renault Duster не прошла краш-тесты Global NCAP

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Лондон, 11 мая. По итогам краш-тестов бюджетный «паркетник» Renault Duster для индийского авторынка получил ноль звезд за безопасность Global NCAP.

Duster для индийских автовладельцев не получил подушку безопасности, хоть и классифицируется как премиальный SUV. Протестированная базовая комплектация Duster получила минимальные баллы в категории «защита водителя и взрослых пассажиров».

Renault Duster gets zero stars in crash test https://t.co/U0H6CVYLD3 via @TOIAuto pic.twitter.com/oe0CgUMZm0 — Times of India (@timesofindia) May 10, 2017

Global NCAP присудил автомобилю две звездочки за сохранность детского сиденья на заднем диване. В результате французской компании пришлось предоставить еще одну модель для более успешных краш-тестов. Duster с подушкой безопасности получил всего три звезды.

Два года назад аналогичная модель Renault Duster получила четыре звезды от Global NCAP. Дело в том, что модель, разработанная для рынка Латинской Америки, оснащена большой подушкой безопасности, которая во многом превосходит размеры подушки Duster для индийского рынка.