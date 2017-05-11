Физики из Казани запустили первый квантовый телефон и займутся квантовым мессенджером

В закладки

Скопировать



Казань, 11 мая. Российские ученые запустили первый «квантовый телефон», защищенный от прослушивания. Тестирование аппарата позволит улучшить свойства квантовой сети, такие как скорость, дальность и другие свойства квантовой сети, заявляют физики.

Испытания изобретения прошли в Казани. Разработчики сообщили также, что дальнейшее изучение «квантового телефона» позволит начать работу по созданию специальных сервисов, которые будут заниматься обработкой данных и мобильными мессенджерами.

Специалисты особо подчеркивают, что разговоры по инновационному «квантовому телефону» невозможно прослушать или скопировать. Такой высокий уровень защиты обеспечивается благодаря феномену технологии квантовой запутанности. Как пояснили эксперты, законы квантовой механики не позволяют «клонировать» состояние квантовых частиц.

