Google оплатила штраф в 438 млн рублей за антимонопольные нарушения в России

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Лос-Анджелес (штат Калифорния, США), 11 мая. Американская публичная корпорация Google в полном объеме оплатила административный штраф, который составил более 438 млн рублей и был назначен Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что штраф был погашен в минувший вторник, 9 мая.

Напомним, ФАС и американская компания пришли к мировому соглашению в середине прошлого месяца.

По данным ведомства, в рамках мирового соглашения стороны нашли способы устранения последствий ранее выявленных ФАС России нарушений антимонопольного законодательства.

ФАС выявила нарушение в действиях компании, которые в итоге приводили к запрету на установку программного обеспечения на гаджет перед стартом его реализации создателей-конкурентов.