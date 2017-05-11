Аваков похвастался красным плащом с символикой СССР

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Киев, 11 мая. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался, что в его гардеробе есть одежда с символикой СССР, пишут украинские СМИ.

Глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал скандал вокруг опубликованного фото начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховери, на котором силовик одет в свитер с символикой СССР. «У меня есть плащ сборной СССР красного цвета, до пят. Сборной СССР по велотреку, которую я в своё время спонсировал. И это основание для того, чтобы нести вот эту чушь, которую несут? —удивился Аваков. При этом он отметил, что Глуховеря является профессионалом своего дела и патриотом Украины.