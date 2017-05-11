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Москва, 11 мая. Более 2,8 миллиона жителей Донбасса покинули юго-восток Украины за последние три года, сообщил глава представительства международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России Даврон Мухамадиев.

По данным Красного Креста, в зоне военных действий в настоящее время проживают около пяти миллионов человек. После начала конфликта из Донбасса уехали около 2,8 миллиона жителей.

1,5 миллиона жителей Донбасса сейчас проживают на территории Украины. Около 1,2 миллиона человек переехали в Россию.

«Еще от 100 до 120 тысяч человек выехали в Белоруссию», — констатировал Мухамадиев.

Ранее сообщалось, что в результате артиллерийских ударов ВСУ по территории Донецкой народной республики этой ночью погиб один ополченец.