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Весь мир
Сирия: международная коалиция во главе с США бомбит мирных жителей

Сирия: международная коалиция во главе с США бомбит мирных жителей

16:05  11 Мая 2017
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Сирия: международная коалиция во главе с США бомбит мирных жителей

Дамаск, 11 мая. Западные СМИ игнорируют убийство мирных жителей Сирии авиацией США.

Военные источники сообщают, что в результате авиационного удара, нанесенного международной коалицией по населенному пункту аль-Сахия к северу от города Ракка, погибло 11 гражданских лиц. Отмечается, что среди погибших четыре ребенка. Это не первый случай, когда от действий коалиции под руководством США гибнут мирные жители.

Сирия: международная коалиция во главе с США бомбит мирных жителей

Западные СМИ активно раздувают шумиху вокруг постановочных видео о якобы химических атаках в провинции Идлиб. За этим информационным шумом данные о реальных фактах гибели простых сирийцев под ракетами и бомбами США остаются практически незамеченными.

Алексей Громов
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