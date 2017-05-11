Сирия: международная коалиция во главе с США бомбит мирных жителей

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Дамаск, 11 мая. Западные СМИ игнорируют убийство мирных жителей Сирии авиацией США.

Военные источники сообщают, что в результате авиационного удара, нанесенного международной коалицией по населенному пункту аль-Сахия к северу от города Ракка, погибло 11 гражданских лиц. Отмечается, что среди погибших четыре ребенка. Это не первый случай, когда от действий коалиции под руководством США гибнут мирные жители.

Западные СМИ активно раздувают шумиху вокруг постановочных видео о якобы химических атаках в провинции Идлиб. За этим информационным шумом данные о реальных фактах гибели простых сирийцев под ракетами и бомбами США остаются практически незамеченными.